Kontiolahti (SID) - Die deutschen Biathletinnen haben nach ihrem überraschenden WM-Titel mit der Staffel in Kontiolahti auf eine rauschende Siegesfeier verzichtet. "Wir haben noch kurz mit einem Glas Sekt mit den Trainern und Betreuern angestoßen. Eine große Medaillenfeier gab's aber nicht, wir haben ja am Sonntag noch ein wichtiges Rennen vor uns", sagte Laura Dahlmeier am Samstagmorgen.

Bevor Dahlmeier allerdings am Sonntag (13.30 Uhr/ARD) im abschließenden Massenstart selbst noch einmal in die Loipe geht, drückt sie den deutschen Männern am Samstagabend für deren Staffelrennen die Daumen. "Auch bei den Jungs steht schließlich noch eine große Aufgabe an", sagte die 21-Jährige aus Partenkirchen. Die große Party soll es am kommenden Sonntag nach dem Weltcupfinale im russischen Chanty-Mansijsk geben. "Da werden wir es richtig krachen lassen", sagte Dahlmeier dem SID.

Das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (Haag), Vanessa Hinz (Schliersee) und Laura Dahlmeier (Partenkirchen) hatte sich am Freitagabend überlegen vor Frankreich (+1:00,3 Minuten) und Italien (1:06,1) durchgesetzt und das erste deutsche Staffelgold seit 2012 geholt.