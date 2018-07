Åre (SID) - Ski-Rennläuferin Lena Dürr hat ihren Aufwärtstrend beim Weltcup-Slalom im schwedischen Åre bestätigt. Die 23-Jährige aus Germering belegte beim 14. Weltcup-Sieg der Weltmeisterin Mikaela Shiffrin (USA) Platz elf und durfte sich damit über ihr zweitbestes Saisonergebnis freuen. Damit ist Dürr, vor drei Wochen in Maribor/Slowenien Fünfte, als einzige Deutsche beim Weltcup-Finale in der kommenden Woche in Meribel/Frankreich dabei.

"Im oberen Teil bin ich richtig gut gefahren, leider habe ich unten ein bisschen nachgegeben", sagte Dürr über ihren Finallauf: "Aber mit der Platzierung kann ich zufrieden sein. Jetzt freue ich mich auf das Weltcup-Finale." Nach dem ersten Lauf hatte Dürr auf Platz 18 gelegen.

Shiffrin setzte sich mit zwei Laufbestzeiten klar vor Veronika Velez-Zuzulova aus der Slowakei (1,41 Sekunden zurück) durch und steht vor dem erneuten Gewinn der Disziplinwertung. Dritte wurde Sarka Strachova aus Tschechien (+2,15). Christina Geiger aus Oberstdorf (+4,43) belegte Rang 25.

Im ersten Lauf gab es einen kuriosen Zwischenfall: Ein unmittelbar vor einem Richtungstor auf der Ideallinie aus dem Schnee ragendes Kabel musste von Pistenarbeitern eingegraben und das Rennen deshalb für mehrere Minuten unterbrochen werden.