Veysonnaz (SID) - Snowboardcrosser Martin Nörl hat beim verspäteten Auftakt der kurzen Weltcup-Saison das beste Ergebnis seiner Karriere gefeiert. Der 21-Jährige aus dem niederbayerischen Adlkofen kämpfte sich in Veysonnaz (Schweiz) bis ins Finale und dort auf Platz fünf. In zuvor zehn Weltcup-Rennen war der 38. der jüngsten WM am Kreischberg in Österreich nicht über Platz 27 hinausgekommen.

Der Tagessieg ging an den Spanier Lucas Eguibar, der sich zum ersten Mal im Weltcup durchsetzte. Konstantin Schad (Miesbach) scheiterte im Viertelfinale, für Paul Berg (Konstanz) war bereits im Achtelfinale Schluss. Bei den Frauen setzte sich Michela Moioli aus Italien durch, deutsche Starterinnen waren nicht dabei.

Am Sonntag findet in Veysonnaz erneut ein Rennen statt. Die aufgrund finanzieller und witterungsbedingter Probleme mit nur drei Rennen ungewohnt kurze Saison wird nur eine Woche nach ihrem Start am 21. März in La Molina (Spanien) bereits wieder beschlossen.