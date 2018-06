São Paulo (AFP) In Brasilien haben am Sonntag mehr als eine Million Menschen gegen Präsidentin Dilma Rousseff demonstriert. Allein in der Metropole São Paulo, einer Hochburg der Opposition, gingen laut einer im Kurzbotschaftendienst Twitter verbreiteten Schätzung der Polizei eine Million Menschen gegen Rousseff auf die Straße. Sie forderten die Absetzung der Staatschefin, die im vergangenen Jahr mit knapper Mehrheit für eine zweite Amtszeit gewählt worden war. Landesweit nahmen nach Polizeiangaben rund 1,5 Millionen Menschen an Protestmärschen gegen Rousseff teil.

