Berlin (AFP) Vier Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima will das Bundesverfassungsgericht einem Pressebericht zufolge die Rechtmäßigkeit des deutschen Atomausstiegs überprüfen. Über eine Klage der Industrie wollen die Karlsruher Richter noch in diesem Jahr entscheiden, wie der "Welt am Sonntag" zufolge aus der bislang unveröffentlichten Vorschau des Gerichts für 2015 hervorgeht. Ein Sprecher des Gerichts in Karlsruhe bestätigte der Zeitung, dass der 1. Senat eine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerden der drei AKW-Betreiber Eon, RWE und Vattenfall im Laufe des Jahres anstrebe. Ob es auch zu einer mündlichen Verhandlung komme, stehe noch nicht fest.

