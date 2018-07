Hannover (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat deutsche Unternehmen zur Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen ermuntert. "Gerade im Bereich der digitalen Wirtschaft verfügen deutsche und chinesische Unternehmen jeweils über eigene Stärken. Und daher bieten sich Kooperationen geradezu an", sagte Merkel am Sonntagabend bei der Eröffnungsfeier der Computermesse Cebit in Hannover. "Die deutsche Wirtschaft schätzt China nicht nur als wichtigsten Handelspartner außerhalb Europas, sondern eben auch als Partner bei der Entwicklung anspruchsvoller Technologien."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.