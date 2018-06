Mönchengladbach (dpa) - Dank Doppeltorschütze Patrick Herrmann hat Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Schritt in Richtung Königsklasse gemacht. Beim 2:0 gegen Hannover 96 gelang den Fohlen der sechste Heimsieg in Serie. Der Tabellendritte wahrte damit seinen Neun-Punkte-Rückstand auf den ebenfalls siegreichen Tabellenzweiten VfL Wolfsburg.

