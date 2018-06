Athen (AFP) Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat vor einem Erstarken "populistischer Kräfte der extremen Rechten" in Europa gewarnt. Insbesondere warnte Tsipras am Freitag vor der rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich. Der linke griechische Ministerpräsident äußerte sich vor einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Europäischen Linkspartei (EL) und Chef der Kommunistischen Partei Frankreichs, Pierre Laurent.

