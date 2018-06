London (AFP) Großbritannien hält an dem Ziel fest, den syrischen Machthaber Baschar al-Assad von der Macht zu verdrängen. "Assad hat keinen Platz in Syriens Zukunft", sagte eine Sprecherin des britischen Außenministeriums am Sonntag in London. Sie verwies auf eine Äußerung des britischen Außenministers Philip Hammond aus der vergangenen Woche. Dieser habe gesagt, London werde an den Sanktionen gegen die Regierung Assad festhalten, bis diese "ihre Haltung ändert, die Gewalt beendet und echte Verhandlungen mit der Opposition beginnt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.