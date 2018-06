London (AFP) Die EU-Gegner von der britischen Unabhängigkeitspartei Ukip würden nach der Parlamentswahl am 7. Mai eine konservative Minderheitsregierung unterstützen, wenn diese das für 2017 versprochene EU-Referendum um zwei Jahre vorzieht. "Ich will ein volles und faires Referendum 2015", heißt es in einem Buch von Ukip-Chef Nigel Farage, aus dem die Sonntagszeitung "Sunday Telegraph" Auszüge veröffentlichte. Noch in diesem Jahr sollten die Briten für den Verbleib in oder den Ausstieg aus der Europäischen Union abstimmen dürfen.

