Vohenstrauß (dpa) - Mit Staub aus einem Feuerlöscher hat ein 27-jähriger Discjockey eine Stadthalle in Bayern eingenebelt. 18 Gäste der Singleparty wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, schnappte sich der DJ in der Nacht den Feuerlöscher und sprühte den Inhalt von der Bühne auf das Partyvolk. Der feine Löschstaub habe sich blitzartig in der voll besetzten Stadthalle von Vohenstrauß verbreitet. Viele der 450 Gäste flüchteten panikartig ins Freie. Einige Gäste atmeten den Staub jedoch ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.