Riad (AFP) Nach Drohungen gegen westliche Ölarbeiter haben die USA die Sicherheitsvorkehrungen in Saudi-Arabien verschärft. An der US-Botschaft in Riad und den Konsulaten in Dschidda und Dhahran blieben die Türen Sonntag und Montag geschlossen, teilte die Botschaft auf ihrer Internetseite mit. In der Erklärung werden US-Bürger aufgerufen, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich in der Öffentlichkeit nicht auffällig zu verhalten. Das Außenministerium rief überdies dazu auf, alle nicht wirklich notwendigen Reisen im Land zu verschieben.

