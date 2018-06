Frankfurt/Mainz (dpa) - Hamburg oder Berlin: Bei einem intensiven Meinungsaustausch mit den Spitzensportverbänden läutet das Präsidium des DOSB heute den Countdown für die Kür der Bewerberstadt für die olymischen Sommerspiele 2024 ein. Von 15.00 Uhr an wird in einem Frankfurter Hotel diskutiert. Man gehe ohne Vorfestlegung in die Gespräche, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann im ZDF. Er deutete damit an, dass das Rennen der beiden Metropolen weiter offen ist - trotz Umfragen, in denen Hamburg in der Bürgergunst vorne lag.

