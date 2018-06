Suva (AFP) Der Zyklon "Pam" hat schwere Verwüstungen in den Pazifikstaaten Vanuatu und Tuvalu angerichtet. Die Regierungen der Inselstaaten riefen am Sonntag den Notstand aus und baten die internationale Gemeinschaft dringend um Hilfe. In Vanuatu kamen möglicherweise dutzende Menschen in dem Sturm der höchsten Kategorie fünf ums Leben. Hilfsorganiationen sprachen von einer der schlimmsten Unwetterkatastrophen im Pazifik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.