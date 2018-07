Caracas (AFP) Venezuelas Präsident Nicolás Maduro darf künftig im Alleingang über Angelegenheit der Landesverteidigung und der öffentlichen Sicherheit entscheiden. Das Parlament in Caracas stattete Maduro am Sonntag mit entsprechenden Sondervollmachten aus. Die Abstimmung darüber erfolgte in dem von Maduro-treuen Abgeordneten dominierten Parlament per Handzeichen. Das Gesetz gilt bis zum Jahresende.

