Port Vila (dpa) - Nach dem zerstörerischen Zyklon "Pam" haben auf der Hauptinsel Vanuatus im Südpazifik die Aufräumarbeiten begonnen. In der Hauptstadt Port Vila seien 90 Prozent der Häuser beschädigt, sagte ein Vertreter der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Vanuatu. In Port Vila leben rund 44 000 Menschen. Nach wie vor gibt es nach GIZ-Angaben keinen Kontakt zu den rund 80 weiteren Inseln, die betroffen sein dürften. Die GIZ hilft seit Jahren, Vanuatu besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.