Wiesbaden (AFP) In Deutschland sind im ersten Quartal des vergangenen Jahres 80 Prozent der Bevölkerung ab zehn Jahren im Internet aktiv gewesen. Insgesamt waren in diesem Zeitraum 58,6 Millionen Menschen online unterwegs, wie das Statistische Bundesamt am Montag zum Auftakt der Computermesse Cebit in Hannover mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.