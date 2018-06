Berlin (AFP) Angesichts der Spannungen zwischen Athen und Berlin im Schuldenstreit mehren sich die Aufrufe zu einer verbalen Abrüstung. Der griechische Finanzminister Giannis Varoufakis rief am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Günther Jauch" dazu auf, "Stereotype abzubauen". SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte in der "Bild"-Zeitung vom Montag einen "anständigen Umgangston". Ähnlich äußerten sich die Grünen. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte unterdessen vor einem Austritt Athens aus der Eurozone.

