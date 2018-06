Brüssel (AFP) In die festgefahrenen Gespräche zu EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina ist nach verpflichtenden Reformzusagen aus Sarajevo Bewegung gekommen. Die EU-Außenminister gaben am Montag in Brüssel grünes Licht für eine seit Jahren auf Eis liegende Stabilisierungs-und Assoziierungsvereinbarung mit dem Balkan-Land. Sie ist Voraussetzung dafür, dass Bosnien-Herzegowina einen formellen Antrag für einen EU-Beitritt stellen kann.

