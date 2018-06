Shanghai (AFP) Die deutschen Autobauer Daimler und Volkswagen sowie andere ausländische Autofirmen haben sich am Montag in China nach einer Medienschelte zu Stellungnahmen gezwungen gesehen. Der Staatssender CCTV hatte am Sonntag in seiner jährlichen Show zum Weltverbrauchertag die Kundenpolitik der Unternehmen angeprangert. Die Vertragswerkstätten der Fahrzeugbauer führten überflüssige Reparaturen durch und berechneten zu viel, erklärte der Sender. Im Jahr 2013 hatte sich Apple-Chef Tim Cook nach einer ähnlichen Schelte persönlich entschuldigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.