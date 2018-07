Brüssel (AFP) Die EU-Außenminister haben am Montag über eine mögliche Unterstützung der UN-Vermittlungsbemühungen in Libyen beraten. Die EU suche nach "konkreten Schritten", wie der Dialog zwischen den Konfliktparteien gefördert werden könne, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag. Ihre Behörde hatte den EU-Staaten am Freitag eine Reihe von Vorschlägen für zivile oder militärische Missionen unterbreitet, um das Land nach einem Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien dauerhaft zu stabilisieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.