Berlin (AFP) In der Union hält die Kritik an Plänen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Reform der Erbschaftsteuer an. Es dürfe nicht zu einer "Kernschmelze in der deutschen Wirtschaft kommen", sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet der "Bild" (Dienstagsausgabe). Er forderte Schäuble im Streit um die geplante Reform zum Einlenken auf. "Wenn das Erben für die Unternehmer teurer wird als das Verkaufen, sind ausländischen Investoren Tür und Tor geöffnet", sagte Laschet der Zeitung.

