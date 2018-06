Essen (AFP) Wegen Betrugs hat das Landgericht Essen den Kunstberater Helge Achenbach zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sprach Achenbach des Betrugs in 18 Fällen, teilweise in Tateinheit mit Untreue, sowie eines versuchten Betrugs schuldig, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte.

