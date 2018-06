Hannover (AFP) Die Zahl der Sicherheitslücken in Computerprogrammen hat laut einer Studie in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Ende 2014 seien rund 6500 Software-Schwachstellen bekannt gewesen, gut 2000 mehr als im Jahr 2011, heißt es in einer Untersuchung des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts (HPI), die am Montag auf der Cebit in Hannover präsentiert werden soll. Damit liege der Wert aktuell nur knapp unter den bisherigen Höchstständen der Jahre 2006 und 2008.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.