Washington (AFP) Die jüngste Masernwelle in den Vereinigten Staaten ist einer Studie zufolge auf mangelnden Impfschutz bei Kindern zurückzuführen. In den besonders betroffenen Gegenden der Bundesstaaten Kalifornien, Arizona und Illinois seien nur 50 bis 86 Prozent der Kinder gegen die Krankheit geimpft, heißt es in der am Montag in der Fachzeitschrift "JAMA Pediatrics" veröffentlichten Untersuchung. Die Impfrate liege dort deutlich unter den 96 bis 99 Prozent, die für einen weitreichenden Schutz der Bevölkerung ("Herdenimmunität") nötig seien.

