Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Ausländer in Deutschland ist zum Ende des vergangenen Jahres auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Wie das Statistisches Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lebten zum Stichtag am 31. Dezember rund 8,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die lediglich eine ausländische Staatsangehörigkeit besaßen. Das waren 519.300 oder 6,8 Prozent mehr als 2013 und so viele wie noch nie seit Einführung des Ausländerzentralregisters 1967. Knapp 60 Prozent der neu hinzugekommenen Ausländer stammten der Statistik zufolge aus EU-Mitgliedsstaaten.

