Gaskraftwerke könnte bei Siemens laut einem Zeitungsbericht weitere Stellen kosten. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Industriekreise schrieb, steht in der Energiesparte des Konzerns zusätzlich 1200 Jobs eine vierstellige Zahl an Arbeitsplätzen auf der Kippe. Konkrete Angaben gebe es noch nicht - spätestens im Sommer solle Klarheit herrschen. Ein Siemens-Sprecher wollte nichts sagen. In Deutschland wird der Betrieb vieler konventioneller Kraftwerke wegen der steigenden Produktion von Ökostrom immer unrentabler.

