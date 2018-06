Dubai (AFP) In Dubai hat sich die Zahl der Autos in den vergangenen acht Jahren verdoppelt. Auf 2,4 Millionen Einwohner kommen inzwischen 1,4 Millionen zugelassene Fahrzeuge, wie die Verkehrsbehörde am Montag mitteilte. Damit überholte das Golfemirat Metropolen wie New York und London.

