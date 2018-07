Brüssel (AFP) Die EU hat die "illegale Annexion" der Krim zum Jahrestag des Referendums auf der ukrainischen Halbinsel verurteilt und Russland vor einer weiteren Stationierung von Truppen und Waffensystemen gewarnt. Die EU sei "zutiefst besorgt über die fortgesetzte militärische Aufrüstung und die Verschlechterung der Menschenrechtslage auf der Krim-Halbinsel", erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag in einer Erklärung, die von den EU-Außenministern gebilligt wurde. Die EU erkenne die Annexion weiter nicht an und verurteile "diesen Akt der Verletzung internationalen Rechts".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.