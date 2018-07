Paris (AFP) In der Debatte um eine politische Lösung des Syrien-Konflikts hat Frankreich jegliches Gespräche mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad erneut abgelehnt. Paris wolle eine "politische Regelung" über Verhandlungen verschiedener syrischer Parteien, aber Assad "kann nicht Teil eines solchen Rahmens sein", hob ein Sprecher des französischen Außenministeriums am Montag hervor. Zuvor hatten schon die Türkei und Großbritannien ablehnend auf die US-Überlegung reagiert, Assad in Verhandlungen über die Zukunft des Landes einzubeziehen.

