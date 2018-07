Metz (AFP) Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve hat der rechtsextremen Partei Front National vorgeworfen, die französische Republik nicht zu lieben und das Land spalten zu wollen. "Wir haben Gegner vor uns, die die Republik nicht lieben, die nicht den Wunsch haben, dass die Werte der Eintracht, des Zusammengehens sie tragen", sagte Cazeneuve am Montag in Metz bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Sozialistischen Partei (PS) vor den Départementswahlen am 22. März. Die Front National säe "Spaltung, Hass".

