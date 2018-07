Nanterre (AFP) In der juristischen Aufarbeitung des Todes von Palästinenserführer Jassir Arafat schließt auch die französische Staatsanwaltschaft eine Vergiftung aus. Die in Proben aus Arafats Grab nachgewiesenen Spuren radioaktiven Poloniums seien nach Einschätzung von Experten "natürlichen Ursprungs", sagte die Staatsanwältin von Nanterre westlich von Paris, Catherine Denis, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Arafats Witwe Suha hatte im Jahr 2012 in Frankreich Anzeige gegen Unbekannt wegen Mordes erstattet. Nach der Öffnung seiner Grabstätte veröffentlichte Ergebnisse zog sie in Zweifel.

