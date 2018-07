Lille (AFP) Einen denkbar schlechten Parkplatz hat sich in Nordfrankreich ein Autofahrer gesucht, der mit drei Promille unterwegs war: Der etwa 30 Jahre alte Mann wollte ausgerechnet vor einem Polizeirevier in der Innenstadt von Amiens parken, wie ein Polizist am Montag sagte. Der Parkplatz war zudem für die Beamten des Kommissariats reserviert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.