Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum wird seine Nachwuchsabteilung neu ordnen und den Fokus verstärkt auf die Heranführung eigener Talente an den Profibereich lenken. Aus diesem Grund wird der Revierklub das U23-Team in der kommenden Saison nicht mehr melden.

Die höchste Altersklasse im Nachwuchsbereich wird somit die U19 sein. Die U23 des VfL spielt derzeit in der Regionalliga West und belegt dort aktuell den 16. Tabellenplatz.

Ziel des Konzepts sei es, so heißt es in einer Presseerklärung, "eine noch höhere Durchlässigkeit zum Lizenzspielerbereich zu schaffen und gleichzeitig den wirtschaftlichen Erfordernissen des Vereins gerecht zu werden". "Wir haben, zählt man den Lizenzspielerkader, die U23 und die U19 zusammen, insgesamt 70 Spieler für drei Mannschaften. Es gilt dort, die Besten für die Besten auszuwählen und auszubilden", erklärte Sportdirektor Christian Hochstätter.

In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass aus der zweiten Mannschaft ? mit Ausnahme der Torhüter ? zu wenig Talente den Sprung in den Profikader geschafft haben, dagegen die talentiertesten Spieler aus der U19 den direkten Weg zu den Lizenzspielern gegangen seien, so Hochstätter. Die U23 nicht mehr zu melden, sei ein erster Schritt zur Professionalisierung des Nachwuchses.

Mit dem Ausstieg aus der U23 und einer Reihe weiterer Einsparungsmaßnahmen will der Verein in der kommenden Saison 2015/16 gleichzeitig seine jährlichen Kosten um rund 1,5 Millionen Euro senken. Ein Teil der freigesetzten Mittel soll in die Stärkung des Lizenzspielerkaders für die kommende Saison investiert werden, ein weiterer Teil in die strategische Neuorientierung der Jugendarbeit.