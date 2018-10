Swansea (SID) - U21-Nationalspieler Emre Can hat mit dem FC Liverpool weiter die Qualifikation für die Champions League im Blick. Der 18-malige englische Meister gewann zum Abschluss des 29. Spieltags der Premier League mit 1:0 (0:0) bei Swansea City. Jordan Henderson erzielte das Tor des Tages (68.), Can spielte 90 Minuten durch.

In der Tabelle wahrten die Reds, bei denen Kapitän Steven Gerrard erst in der 64. Minute eingewechselt wurde, den Anschluss zu Manchester United. Die Mannschaft von Teammanager Louis van Gaal (56 Punkte) rangiert nur zwei Zähler vor Liverpool (54) auf Platz vier. Am Ende der Saison würde diese Position zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen. Beim Tabellenneunten Swansea saß der deutsche Torhüter Gerhard Tremmel auf der Bank.