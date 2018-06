London (AFP) Der Vorsitzende der europakritischen UK Independence Party, Nigel Farage, hat seinen Rücktritt von der Parteispitze angekündigt, sollte er bei der britischen Parlamentswahl Anfang Mai kein Mandat erringen. Wenn er am 7. Mai im Wahlkreis South Thanet nicht ins Unterhaus gewählt werde, werde für ihn "der Vorhang" fallen, schreibt Farage in dem Buch "The Purple Revolution", von dem am Montag Auszüge im "Daily Telegraph" veröffentlicht wurden. "Es ist einfach nicht glaubwürdig, wenn ich die Partei weiter führe ohne Sitz in Westminister."

