Tokio (AFP) Aus Enttäuschung über ein ausbleibendes Geschenk zum Valentinstag hat eine Japanerin versucht, ihren Ehemann mit seiner Krawatte zu erwürgen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 43-Jährige in der Nacht zu Montag in ihrer Wohnung in der westlichen Stadt Sakai festgenommen, nachdem ihr 31-jähriger Ehemann einen Notruf abgesetzt hatte. Bei der Befragung sagte sie aus, sie habe ihren Mann verdächtigt, eine Affäre zu haben.

