Brüssel (dpa) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat die Regierung der Ukraine aufgefordert, das Friedensankommen mit den Separatisten nicht vorschnell für gescheitert zu erklären. "Ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, an der Umsetzung der Minsker Vereinbarung vom 12. Februar weiterzuarbeiten", sagte Steinmeier am Rande eines Treffens mit europäischen Amtskollegen in Brüssel. Seinen Informationen nach werde der Waffenstillstand "nach wie vor weitgehend eingehalten". Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zweifelt das an. Er trifft heute in Berlin Kanzlerin Angela Merkel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.