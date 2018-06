Trier (dpa) - Nach dem Fund einer verbrannten Mädchenleiche in Trier hat die Polizei eine Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier. Noch gebe es keine Erkenntnisse zu dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen. Ein Zeuge hatte die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche am Samstagabend nahe des Trierer Hauptbahnhofs in einem Gebüsch entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass es sich um ein 16-jähriges Mädchen handelte. Die Jugendliche war am Samstag von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden.

