Monterrey (AFP) Mexikanische Polizisten haben einen 13-Jährigen festgenommen, der ein ganzes Waffenarsenal sowie ein Paket Drogen mit sich herumtrug. Der Junge habe in seinem Rucksack eine Kalaschnikow, einen Karabiner, eine Pistole sowie Munition mit sich herumgetragen, als er in einem Vorort von Monterrey aufgegriffen wurde, sagte der Staatsanwalt Javier Flores am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach versuchten er und ein erwachsener Begleiter, in der wegen der Drogenkriminalität berüchtigten Stadt im Nordosten des Landes bei einer Kontrolle zu fliehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.