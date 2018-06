Lahore (AFP) Nach den blutigen Anschlägen auf zwei Kirchen im pakistanischen Lahore sind dort tausende Christen auf die Straße gegangen, um gegen die aus ihrer Sicht unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen zu demonstrieren. "Wir sind auf der Straße, um Gerechtigkeit zu erhalten. Wir wollen Schutz", sagte der Demonstrant Maqbool Bhatti am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Kirchen des Viertels Youhanabad, in denen Selbstmordattentäter der Taliban am Sonntag 14 Menschen in den Tod rissen, seien nicht ausreichend geschützt gewesen.

