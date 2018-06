Warschau (AFP) Polnische Grenzschützer haben einen rund 60-jährigen Franzosen festgenommen, der seine russische Frau in einem Koffer in die EU schmuggeln wollte. Den Beamten am Übergang Terespol an der Grenze zu Weißrussland sei bei der Kontrolle des Zugs von Moskau nach Nizza das riesige Gepäckstück des Mannes aufgefallen, sagte der Sprecher der polnischen Grenzkontrolle, Dariusz Sienicki, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Zu ihrer Überraschung kletterte eine rund 30-jährige Frau aus dem Koffer, "das war seine russische Ehefrau". Das Paar sei nach kurzem Verhör wieder freigelassen worden und nach Weißrussland zurückgekehrt.

