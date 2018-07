Moskau (AFP) Die seit Monaten in Russland inhaftierte ukrainische Hubschrauberpilotin Nadja Sawtschenko ist wieder in den Hungerstreik getreten. Das sagte ihr Anwalt Mark Feigin am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Sawtschenko war Mitte Dezember aus Protest gegen ihre Inhaftierung in den Hungerstreik getreten. Anfang März, als ihr Gesundheitszustand sich bereits lebensbedrohlich verschlechtert hatte, unterbrach sie den Hungerstreik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.