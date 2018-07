Moskau (AFP) Inmitten der anhaltenden Spannungen mit dem Westen hat Russlands Staatschef Wladimir Putin mehrere Manöver mit zehntausenden Soldaten angeordnet. Putin versetzte am Montag bei einem Kurzbesuch in der Arktis die Nordflotte, die größte Flotte der russischen Marine, in volle Gefechtsbereitschaft. Rund 38.000 ihrer Soldaten begannen am Montag mit einer Militärübung. "Neue Herausforderungen und Bedrohungen unserer militärischen Sicherheit erfordern eine weitere Steigerung der militärischen Fähigkeiten unserer Streitkräfte", erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

