Frankfurt/Main (SID) - Hamburg soll die Olympischen Spiele 2024 nach Deutschland holen. Dies vermeldet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) unter Berufung auf eigene Informationen. Das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) sprach in Frankfurt demnach eine entsprechende Empfehlung an seine Mitglieder aus und entschied sich gegen die Hauptstadt Berlin.

Die Außerordentliche Mitgliederversammlung des DOSB muss am kommenden Samstag in der Frankfurter Paulskirche der Empfehlung des Präsidiums noch formal zustimmen. Vor einer bindenden Bewerbung beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) müssen sich mindestens 50 Prozent der Bürger in der Hansestadt in einer Befragung im September für die Sommerspiele 2024 oder gegebenenfalls auch 2028 aussprechen.