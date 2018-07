Havanna (AFP) Die Verhandlungen zwischen den USA und Kuba über eine Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen sind in die dritte Runde gegangen. Die Gespräche fanden am Montag hinter verschlossenen Türen in Havanna statt. Auf US-Seite wurden die Verhandlungen von der Leiterin der Lateinamerikaabteilung im Außenministerium, Roberta Jacobson, geleitet. An der Spitze der kubanischen Delegation stand die Direktorin der Nordamerikaabteilung im dortigen Außenministerium, Josefina Vidal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.