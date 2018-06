New York (AFP) Nach einem wohl unbeabsichtigten Geständnis im Rahmen einer US-Fernsehserie ist der New Yorker Immobilien-Magnat Robert Durst unter Mordverdacht festgenommen worden. Der 71-Jährige sei am Samstag in einem Hotel von New Orleans verhaftet worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Einen Tag nach seiner Festnahme lief die letzte Folge einer TV-Dokumentation über Durst, in der er sagt, er habe "alle getötet".

