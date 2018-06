Sydney (AFP) Drei Monate nach der blutigen Geiselnahme in Sydney wird das belagerte Café wieder geöffnet. Das Lindt-Café am Martin Place im Zentrum der australischen Metropole sei renoviert worden und werde am Freitag wiedereröffnet, teilte ein Lindt-Sprecher am Dienstag mit. Der Australien-Chef des Schweizer Schokoladenherstellers, Steve Loane, kündigte eine Gedenktafel zur Erinnerung an die beiden Todesopfer an. Er bedankte sich zudem für die große öffentliche Unterstützung, die die Firma darin bestärkt habe, "das Café wieder zu eröffnen und nach vorne zu schauen".

