Wiesbaden (AFP) Bei einem Brand in einem Asylbewerberheim im hessischen Rüdesheim ist am Dienstagmorgen erheblicher Sachschaden entstanden. Es wurde aber niemand verletzt, wie das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden mitteilte. Einsatzkräfte konnten die 18 Bewohner des Hauses demnach rechtzeitig aus dem Gebäude retten. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.