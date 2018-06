Stuttgart (AFP) Die Polizei hat in Stuttgart einen Moscheeverein durchsucht, der die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen soll. Die Durchsuchungen am Dienstag fanden im Rahmen eines vereinsrechtlichen Ermittlungsverfahren statt, wie das baden-württembergische Innenministerium mitteilte. Bei dem Islamischen Bildungs- und Kulturzentrum Mesdschid Sahabe handelt es sich laut Innenminister Reinhold Gall (SPD) um eine von Salafisten dominierte Einrichtung. Der Verein könne als Treffpunkt von Islamisten aus ganz Baden-Württemberg bezeichnet werden.

